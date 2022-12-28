В РФ предложили разрешить перенос номера мобильного телефона между регионами

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Технологию уже успешно испытали два мобильных оператора.

В России могут разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами. С такой инициативой выступил Научно-исследовательский институт радио (НИИР).

Сообщается, что уже прошли предварительные испытания с «Тинькофф Мобайлом» и «СИМ Телекомом», которые показали возможность межрегионального переноса номера.

«Мы считаем эту инициативу положительной, она поможет облегчить абонентам переход к другому оператору», — пишет РБК со ссылкой на представителя «Тинькофф Мобайл».

Уточняется, что технология переноса номера между регионами основывается на принципе MNP (mobile number portability), который предусматривает возможность перехода абонента от одного оператора к другому с сохранением номера телефона. Он начал действовать в России в 2013 году и позволяет переносить номер между операторами, работающими в одном регионе.

В октябре стало известно, что в России готовятся к запуску сетей 6G. С этой целью на базе «Сколтеха» создается альянс производителей оборудования. Планируется, что они подготовят все необходимое для запуска сетей 6G к концу десятилетия, а первые коммерческие сети будут запущены через десять лет. Пока же создается база для сетей 5G, без которых развернуть сеть шестого поколения невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мобильная связь Донецкой и Луганской народных республик перешла на российскую нумерацию. Сейчас местные абоненты могут беспрепятственно проходить аутентификацию на портале госуслуг РФ, в соцсетях и мессенджерах.