Учеными развенчан миф о необходимости большого количества овощей в рационе

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Специалисты уточнили, что их выводы не подтверждают пользу или вред от продуктов.

Миф о необходимости большого количества овощей в рационе развенчали ученые американского Института показателей здоровья и оценки (IHME). Результаты исследований опубликованы в журнале Nature Medicine. Они касались оценки доказательства рисков для здоровья, связанных с курением, употреблением красного мяса и редкого употребления овощей. Взаимосвязь привычки с тем или иным заболеванием оценивали от одной до пяти звезд.

Итогом стал пятизвездочный рейтинг, отражающий связь между раком легких и курением. Это доказывает зависимость причины и следствия. Взаимосвязь онкологии прямой кишки и употребления необработанного красного мяса получила лишь две звезды, то есть доказательства слабые и противоречивые. Такой же рейтинг получила взаимосвязь между красным мясом и раком груди, диабетом и ишемической болезнью сердца.

Доказательства позитивного влияния употребления овощей на снижение риска ишемической болезни сердца и геморрагического инсульта получили не больше двух звезд. Специалисты уточнили, что их выводы не подтверждают пользу или вред от продуктов. Они лишь говорят об уровне достоверности утверждений про плюсы и минусы употребления красного мяса. Низкий рейтинг показывал, что утверждения могут поменяться после более качественных исследований и получения большего количества доказательств.

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