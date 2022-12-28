Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова поделилась интимным видео со свидания
Участница «Дома-2» Юлия Ефременкова поделилась личным видео с бойфрендом
Фото: Instagram* / efremenkovvvva
Возлюбленные не стесняются публично выражать свои чувства, поэтому один из моментов их близости появился в сети.
Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова поразила публику трогательным видео со своим возлюбленным Мондезиром Свет-Амуром, которое опубликовала в Instagram*.
На кадрах избранник Ефременковой трепетно обнимает и целует ее на фоне Кремля в центре Москвы.
«И будь у меня сто жизней, я бы каждую прожила с ним», — говорится в видео.
Звездная пара периодически делится с публикой самым сокровенным и пускает в свою семейную жизнь. Недавно у возлюбленных родились близнецы, которым теперь молодые родители посвящают все свое время. Но друг о друге они тоже не забывают, а чувства с рождением детей, кажется, только окрепли.
«Так хочется, чтоб каждый в этом мире обрел свою родную душу, свою половинку! Я каждому, кто одинок, от всей души этого желаю. Кто тут у меня уже нашел свою вторую половинку, а кто еще одинок, интересно кого больше?» — написала Юлия Ефременкова в своем блоге.
До отношений с Мондезиром девушка пережила измену со стороны бывшего возлюбленного. Сейчас она признается, что абсолютно счастлива.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ефременкова возмутилась приставаниям женщины.
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