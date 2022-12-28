Парламент Казахстана рассмотрит вопрос отмены закона о первом президенте страны

Фото: © РИА Новости / Абзал Калиев

Сейчас в стране действует закон, определяющий привилегии Нурсултана Назарбаева и его семьи.

Вопрос об отмене закона о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве рассмотрят на пленарном заседании депутаты казахского парламента. Об этом заявил журналистам председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов.

Уточняется, что законопроект нацелен на реализацию изменений в конституции страны по итогам референдума. Таким образом «исключен пункт, предусматривающий норму о том, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются конституцией республики и конституционным законом».

Сейчас в республике действует закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы». Он определяет привилегии политика, а также привилегии членов его семьи. Конкретно речь идет о том, что Назарбаев имеет право выступать перед народом, перед парламентом и на заседаниях правительства. Кроме того, бывший глава страны обладает неприкосновенностью. Летом в Казахстане прошел референдум о поправках к конституции. За их принятие проголосовали более 77% избирателей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Казахстане проходили внеочередные президентские выборы.