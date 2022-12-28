Жади из «Клона» шокировала поклонников внешностью без фотошопа

Фото: Instagram* / giovannaantonelli

Звезда бразильских сериалов засветила свое «истинное лицо» в соцсети.

Прославившаяся ролью Жади в суперпопулярном в начале нулевых сериале «Клон» актриса Джованна Антонелли разочаровала поклонников недавним фото в соцсети. Привыкшие видеть 46-летнюю звезду с идеальной ухоженной внешностью и подтянутой фигурой фанаты на этот раз отметили, что она выглядит далеко не блестяще.

Критику вызвал снимок Антонелли с ее возлюбленным Леандро Ногейра. Пара на нем выглядит мило и романтично, однако подписчики отметили обилие морщин и несвежий цвет лица актрисы. Поклонники удивились резким переменам в ее внешности, ведь совсем недавно она выкладывала фото, на которых ее кожа выглядела молодой и без единой морщинки.

Так, в октябре звезда бразильских сериалов опубликовала снимок, на котором позирует в зеленом бикини, демонстрируя идеальную фигуру. Поклонники тогда восхитились отличной формой актрисы и похвалили ее за смелость и откровенность, ведь на снимке Антонелли предстала без макияжа и обработки изображения.

Однако теперь фанатов начали терзать сомнения: действительно ли ранее актриса не использовала всевозможные цифровые ухищрения, чтобы выглядеть на фото свежо и молодо. Своими подозрениям подписчики активно делятся в комментариях под новым снимком Антонелли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Карла Диас, известная ролью Хадижи в сериале «Клон», вышла замуж за состоятельного депутата и зоозащитника Фелипе Бекари.

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