Самое слабое звено: названы непопулярные профессии в РФ в 2022 году

Самой дефицитной профессией в России в 2022 году стал токарь

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Специалисты проанализировали более семи миллионов вакансий и 16 миллионов резюме.

Самой непопулярной профессией в 2022 году стала специальность токаря, врача и дворника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала по поиску работы HeadHunter. Таким образом, на токарей приходится 0,6 резюме на вакансию, а на врачей и дворников чуть больше. Также наименьшую популярность имели вакансии главных врачей и заведующих отделением, машинисты, агрономы, слесари, повара, зоотехники и сварщики. У всех специальностей приблизительно одинаковый показатель.

Для исследования специалисты проанализировали более семи миллионов вакансий и 16 миллионов резюме, которые размещены сервисом в течение текущего года.

Что касается наиболее профицитных профессий, (имеют высокую популярность среди соискателей и высокую конкуренцию за рабочие места), исключая руководящие должности, наибольшим спросом пользуются бортпроводники. В частности, речь идет о 900 резюме на одну вакансию. Кроме того, в списке находятся дата-сайентист (90 резюме на вакансию), механик, бизнес-аналитик, лаборант, методист, комплаенс-менеджер, специалист по взысканию задолженности, инженер пусконаладочных работ (ПНР) и BI-аналитик.

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