Глава рабочего поселка в Хабаровском крае умер во время заседания

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Чиновник стало плохо, а затем он упал и сразу скончался.

Во время совещания умер глава поселка Ванино Хабаровского края Андрей Семенов. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, несчастье произошло во вторник, 27 декабря. Со слов источника, на совещании Семенову стало плохо, а затем он упал и мгновенно скончался.

«Глава поселка был на совещании вчера, на совете депутатов, стало плохо, упал и умер. Может быть, тромб оборвался, если мгновенная смерть. Не знаем пока», — приводит слова собеседника агентство.

Отмечено, врио главы поселка пока не назначен. Также в администрации отказались называть новые причины и подробности смерти главы Ванино.

Перед назначением на должность, Семенов более 20-ти лет занимал руководящую должность, работая на один из российских провайдеров цифровых услуг и сервисов. Население рабочего поселка Ванино составляет более 17 тысяч человек. Он расположен на материковом побережье Татарского пролива Японского моря. Там находится Ванинский порт — крупнейший транспортный узел Хабаровского края.

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