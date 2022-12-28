Слабоватая ярость: Запад признал устойчивость российской экономики

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Прогноз Международного валютного фонда нельзя назвать мрачным для России.

Российская экономика противостоит западным ограничительным мерам успешнее, чем ожидалось, поскольку даже Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал падение ВВП только на 3,4%. Об этом в статье для немецкого издания Die Welt написал журналист Эдуард Штайнер.

В материале сказано, Россия готовится к новогодним праздникам. В частности, россияне покупают подарки и ходят в рестораны. Автор публикации указал, граждане РФ активно резервируют столики, а это никак не вяжется с представлением о стране, находящейся в экономическом кризисе, а также под «яростно провозглашаемыми западными санкциями».

«Да и прогноз фонда на следующий год уже не такой мрачный для России — вместо 3,5% всего 2,3%», — отметил журналист.

До этого глава российского правительства Михаил Мишустин заявлял, что адаптационный период к западной санкционной политике в России продолжается. При этом уже сейчас можно говорить, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как антироссийские санкции дестабилизируют Европу.