Бизнес в Сербии и крипта: на что живет Собчак и почему не может покинуть РФ

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

У знаменитой светской львицы есть израильский паспорт, но жизнь за границей ей вовсе не мила. Почему?

Телеведущая Ксения Собчак сообщила поклонникам неожиданные новости. Журналистка собирается оставаться в России и не следовать примеру некоторых коллег по цеху, которые поддались антироссийским настроениям и оставили родину.

Одна из причин такого решения — постройка шикарного загородного дома, в него вложено немало средств и усилий, поэтому бросать дорогое жилье на произвол судьбы как-то не хочется. Хотя, по словам Собчак, если бы она заранее знала о событиях после февраля, то не стала бы покупать особняк.

«Зная меня, мы бы уже строили прекрасный бизнес где-нибудь в Сербии. Но история не имеет сослагательного наклонения, поэтому мы с криптовалютой, долларами США и акциями, мы тут, ребята», — приводит слова телеведущей издание 7Дней.ru.

Стоит отметить, что у журналистки есть израильский паспорт. Это выяснилось после истории про арест коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского из-за вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Тогда Ксения Анатольевна решила на время сбежать из страны, а на границе с Литвой показала израильский документ. Благодаря такому паспорту телеведущая может свободно находиться во многих странах без визы, однако в России звезде сейчас комфортнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак парится в бане с двумя мужчинами.