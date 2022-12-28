Абсолютно прозрачная блузка: дочь Успенской засветила грудь в честь 33-летия

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Наследница королевы русского шансона за последние годы сильно преобразилась. И теперь готова всему миру хвастаться изменениям.

Дочка Любовь Успенской шокировала публику откровенным нарядом. Поводом для этого послужило день рождение. Татьяне Плаксиной исполнилось 33 года. В этот важный день она решила показать все прелести без купюр.

За последние годы в жизни Плаксиной произошло немало событий. Девушка попала в жуткую ситуацию. Четыре года назад во время катания на велосипеде в Коста-Рике она неудачно упала. Разбила лицо, травмировала челюсть, ребра, потеряв пять зубов. Все эти годы девушка восстанавливалась. Помогала в этом деле звездная мама, с которой Плаксина параллельно скандалила. Но со временем страсти утихли. За это время Плаксина вставила новые зубы, увеличила губы, сбросила пару килограммов и решила стать певицей. Большая сцена, свет от софитов, армия поклонников… Поэтому стеснение, кажется, было принято решение оставить в прошлом. И начать демонстрировать себя публике.

Татьяна Плаксина не стесняется демонстрировать свои формы. Фото: ВКонтакте / Татьяна Плаксина

В социальной сети «ВКонтакте» девушка выставила свежий снимок. На нем она облачена в юбку, кажущуюся новогодним дождиком, и блузку со стразами. Яркий образ для будущей звезды. Если бы не один нюанс — блузка полностью прозрачная. Да и под ней, если присмотреться, виднеется бюстгальтер.

«Сдержанна и всегда аристократична. В восторге от тебя!»;

«Продолжай сиять!»;

«Танечка, какая ты красавица! Глаз не отвести», — восторгались интернет-пользователи.

К слову, все преображения Плаксиной оплачивает мама. Ведь наследница только начинает свой путь на большую сцену. По словам Успенской, она вложила в будущую карьеру дочери миллионы.

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