Митрополит Павел просит Зеленского не забирать у УПЦ доступ к храмам Лавры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; 5-tv.ru

С 2023 года священнослужителям украинской канонической православной церкви закроют доступ в главный собор Киево-Печерской лавры по решению киевского режима.

Киевские власти призывают УПЦ «официально откреститься» от Московского патриархата. Накануне Конституционный Суд признал законным требование к канонической украинской церкви указать в названии принадлежность к России.

Ранее стало известно, что с нового года священнослужителям украинской канонической православной церкви закроют доступ в главный собор Киево-Печерской Лавры. Ее наместник митрополит Павел обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у Украинской православной церкви Московского патриархата два храма на территории Лавры.