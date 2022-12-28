Центробанк РФ предлагает ввести ограничения в правила льготной ипотеки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Если Правительство одобрит, то заемщики смогут брать такой кредит только один раз.

Центробанк предложил ограничить выдачу льготной ипотеки. Соответствующий запрос регулятор уже направил в Правительство.

По новым правилам, заемщики смогут брать такой кредит только один раз. Это позволит сделать программу более адресной и снизить риски «перегрева» на рынке недвижимости.

Помимо этого, Центробанк предлагает запретить объединять ипотеку от застройщика с государственной льготной программой. Эта мера ограничит возможности банков предлагать гражданам привлекательную ставку ценой завышения стоимости недвижимости.