Непогода в Москве ломает людям ноги: в травмпунктах очереди

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А в Северной столице тем временем отменяют воздушные рейсы или задерживают самолеты.

Непогода довела жителей Москвы до травмпунктов. Город вновь накрыл сильный снегопад. Чистить улицы коммунальщики не успевают. Счет упавшим и получившим травмы идет на сотни.

В медучреждениях — очереди. Люди рассказывают, что часами не могут попасть на прием.

«Я упал, сломал себе лодыжку. Сижу четвертый час, ожидаю гипс», — рассказал москвич.

Метет сейчас и в Петербурге. Из-за сложных метеоусловий город не успевает во время принимать и отправлять самолеты. В Пулково задержаны 18 рейсов. Вылет в Сочи и Калининград отменен вовсе. Перед вылетом все воздушные суда проходят противообледенительную обработку.