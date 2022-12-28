Непогода в Москве ломает людям ноги: в травмпунктах очереди
В московских травмпунктах фиксируют большие очереди из-за непогоды
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
А в Северной столице тем временем отменяют воздушные рейсы или задерживают самолеты.
Непогода довела жителей Москвы до травмпунктов. Город вновь накрыл сильный снегопад. Чистить улицы коммунальщики не успевают. Счет упавшим и получившим травмы идет на сотни.
В медучреждениях — очереди. Люди рассказывают, что часами не могут попасть на прием.
«Я упал, сломал себе лодыжку. Сижу четвертый час, ожидаю гипс», — рассказал москвич.
Метет сейчас и в Петербурге. Из-за сложных метеоусловий город не успевает во время принимать и отправлять самолеты. В Пулково задержаны 18 рейсов. Вылет в Сочи и Калининград отменен вовсе. Перед вылетом все воздушные суда проходят противообледенительную обработку.