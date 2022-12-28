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Власти Украины продолжают избавляться от всего советского и четко двигаться в сторону идеологии заокеанских «друзей».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором оценила переименование 19-ти улиц в украинском городе Изюм, в числе которых оказалась улица Владимира Высоцкого. Теперь она носит название Стива Джобса — американского изобретателя и основателя компании Apple.

«В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки «ой, Вань, гляди, какие клоуны», — написала Захарова в Telegram-канале, напомнив строки из песни поэта «Диалог в цирке».

К слову, забывать историю на Украине начали с 2015 года. Тогда был принять закон о декоммунизации. С того момента в стране начали демонтировать памятники, связанные с СССР, и переименовывать улицы.

За последний год в стране стали бороться не только с наследием распавшегося государства, но и Россией. Незалежная страстно желает оказаться числа стран-членов Евросоюза и всячески к этому стремится. Однако со временем стало понятно — если это и случится, то не скоро, и путь будет не простым.

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