Вучич осмотрел войска недалеко от линии разграничения с Косово

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После этого президент Сербии направился на встречу с представителями сербов из непризнанной республики.

Президент Сербии Александр Вучич осмотрел войска вблизи административной линии между Центральной Сербией и Косово и Метохией. Об этом он сообщил в социальной сети.

«Завершил осмотр части подразделений нашей армии, наших героев. Верю в закон и правду, но больше всего — в сербскую мудрость, силу и решительность. Да здравствует свободолюбивая Сербия!» — написал он, опубликовав фото из вертолета.

После он направился на встречу представителями сербов из Косова. До посещения Вучича место посещали министр обороны Сербии Милош Вучевич и начальник Генштаба вооруженных сил страны Милан Мойсилович.

К слову, в минувший вторник Вучич пообещал защитить сербов в Косово и Метохии. С заявлением он выступил после приведения армии непризнанного Косово в полную боеготовность. Войска намереваются ликвидировать возведенные баррикады на границе с Сербией. Уже порядка полутора тысяч силовиков получили приказ находиться на служебных местах этой ночью.

Конфликт обострился в начале декабря. Тогда спецназовцы непризнанного образования в окружении патрулей Миссии Евросоюза начали захватывать избирательные участки на севере Косова и Метохии, но поучили отпор от местного населения. Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям косоварами был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.

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