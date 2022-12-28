Еще один руководитель из Росавиации обвиняется во взяточничестве

Фото, видео: www.globallookpress.com / United Aircraft Corporation; 5-tv.ru

Сергей Говоров вымогал от пяти до 10 тысяч с диспетчеров, считает следствие. За что он мог просить деньги?

Еще одного начальника из Росавиации обвинили во взятках. Теперь это глава отдела организации воздушного транспорта.

По версии следствия, Сергей Говоров вымогал от пяти до 10 тысяч с диспетчеров за то, чтобы они успешно прошли квалификационную комиссию. В деле уже сто с лишним таких эпизодов.

Накануне суд арестовал замначальника управления Росавиации Александра Матюшкина. За четыре с половиной миллиона рублей тот помог бизнесмену выиграть тендер на госконтракт по поставке программного обеспечения.