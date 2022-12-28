Огромный чемодан и особняк: где отметит Новый год Оксана Самойлова

Оксана Самойлова и Джиган уехали отмечать Новый год на виллу в Дубай

Фото: ВКонтакте / Оксана Самойлова

Излюбленное место знаменитостей пришлось украшать к празднику.

У Оксаны Самойловой и Джигана прошла вторая по счетуи весьма дорогостоящая свадьба, а потом звезды решили немного отдохнуть от социальных сетей и долго ничего не выкладывали. Однако молчание было прервано: стало известно, что вся семья снова едет в аэропорт с огромными чемоданами. Более того, для всех вещей потребовалась отдельная машина!

Известно, что знаменитости решили отпраздновать Новый год не в России, а за рубежом. Самойлова с детьми и Джиганом вновь отправились в излюбленный Дубай.

Влюбленные взяли себе огромный особняк, однако елки в нем не оказалось. Собственно, для Оксаны это не оказалось проблемой, и она отправилась по магазинам, чтобы купить украшения в новый дом.

«Как вы понимаете, у нас нет никакого новогоднего настроения. И мы решили его купить. Мы идем за елкой. Без нее вообще не вариант. Дед Мороз даже не поймет, куда подарки класть», — написала блогер.

Впереди публику «миллион публикаций» с пальмами и лайфхаками о том, как украсить дом к празднику. И все за авторством Оксаны Самойловой.

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