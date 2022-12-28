Певица Нюша после пересудов заговорила о третьей беременности: «Есть животик»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитая певица наконец раскрыла всю правду.

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, впервые после слухов о третьей беременности заговорила об интересном положении. Напомним, выложенный недавно эффектный ролик, в котором знаменитость щеголяет по улицам в платье с заметно выпирающим животиком, тут же породил немало пересудов. Мол, скоро в семье артистки вновь случится пополнение.

Выждав немного и посмотрев на реакцию публики, Нюша решила рассказать правду. По ее словам, после вторых родов даже через год ее фигура далека от идеальной, есть еще некоторые части тела, которые требуют тщательной работы. И среди таких — живот. И певице не стыдно признаться в этом.

«Один пишет, мол, снова беременна? Другой отвечает, что она двоих родила, имеет право на небольшой животик. Это очень забавно. Ну, минимальный животик у меня есть, я над этим работаю», — отметила знаменитость в интервью с Юлией Барановской на «Русском Радио».

Более того, Нюша не готова пока становиться многодетной мамой. При этом не исключает, в будущем возможно все. Ведь после рождения первенца он пообещала себе отдохнуть. Но случилась вторая беременность.

«Второго ребенка не планировала так скоро, но бывают такие вещи, которые происходят. Это чудо, безусловно!» — добавила она.

Нюша в браке с Игорем Сивовым уже пять лет. В семье подрастает дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Мальчику в середине декабря исполнился год. На протяжении всех этих лет семейство казалось идеальным. Публика отмечала гармонию в отношениях супругов и любовь. Но все оказалось иначе.

Этой осенью выяснилось, что в паре в момент второй беременности случилась измена. Кто именно был неверен, артистка не стала рассказывать. Она лишь призналась в случившемся и посоветовала другим, как себя вести в подобной ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем на самом деле певица Нюша поведала об измене в семье.