Глава МИД ФРГ назвала невозможными нормальные отношения с нынешней Россией

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Бербок заявила, что Германия продолжит ужесточать антироссийские санкции и снабжать Киев оружием и деньгами.

Нормальные отношения между Германией и нынешней Россией невозможны, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок. Она подчеркнула, что ее страна будет ужесточать антироссийские санкции до тех пор, пока конфликт на Украине не закончится.

«Нам должно быть ясно: с этой Россией не может быть нормальных отношений», — заявила министр в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

По словам Бербок, Германия продолжит поставлять киевскому режиму оружие, гуманитарную помощь и деньги «столько, сколько нужно», так как Украина «защищает и свободу Европы». При этом глава МИД Германии предрекла Незалежной долгий и нелегкий путь в ЕС.

Недавно Бербок в интервью заявила, что выступает категорически против окончания украинского конфликта на условиях Москвы. По ее словам, такой исход событий не положил бы конец «ужасу для народа Украины». Министр добавила, что не верит в скорое прекращение огня, так как президент России Владимир Путин, которому нужно «лишь отдать один указ об отступлении», не делает этого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал не дать «оборваться нити» переговоров с РФ. По мнению политика, необходимо сохранять диалог с Россией, так как иначе урегулирование кризиса на Украине «станет еще более маловероятным».