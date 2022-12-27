«Это предостережение»: как ответ Путина на потолок цен на нефть изменит мир

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Эксперт оценил последствия указа президента об ответных мерах на введение потолка цен на нефть.

Запрет на продажу российской нефти странам, присоединившимся к механизму потолка цен, не окажет негативного влияния на российскую экономику. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Эксперт считает, что подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об ответных мерах на введение предельных цен на российскую нефть — это в первую очередь предупреждение тем странам, которые сейчас решают, присоединяться или нет к данному механизму.

«Для них это предостережение о том, что они нефти от России по таким ценам получать не будут. Далее им придется задуматься, где они смогут покупать ее по таким ценам и смогут ли вообще», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что указ президента не запрещает в принципе продавать нефть странам, поддержавшим введение потолка цен. В документе предусмотрены лишь случаи «прямого или косвенного использования механизма фиксации предельной цены», прописанного в контракте на поставки нефти, подчеркнул аналитик.

«Но если нас устраивает коммерческая составляющая, если нет требований с другой стороны о том, что мы должны торговать нефтью только по предельным ценам, то на эти действия запреты не распространяются. А поскольку цена нефть пока установлена на достаточно комфортном коммерческом уровне, то мы вписываемся с большинством стран, с которыми торгуем, в этот ценовой коридор», — пояснил Беляев.

Он добавил, что ни введение потолка цен на нефть, ни ответные меры на него не смогут нанести ущерб России в макроэкономическом плане, так как ее положение в этом отношении достаточно устойчивое.

«Этот потолок цен обсуждается не первый день и даже не первый месяц. И в общем-то большинство трезвомыслящих экспертов считают, что никакого серьезного негативного воздействия на нашу экономику это оказать не может», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Согласно документу, Россия не будет продавать нефть странам, которые присоединятся к введенному Западом механизму предельных цен.