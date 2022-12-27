Без галстуков о самом важном: чем закончился неформальный саммит СНГ

Фото, видео: Даничев Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Владимир Путин в конце года стал не просто президентом РФ, а радушным хозяином на саммите СНГ.

Сегодня русский музей Петербурга стал центром политического притяжения. В Михайловском дворце — лидеры стран СНГ. Владимир Путин пригласил коллег на неформальный завтрак, который впрочем не ограничился только лишь кофе и блюдами. Позаботились и о духовной пище для гостей. Некоторые настолько впечатлились, что фактически признались в любви Петербургу. Как прошла самая высокопоставленная экскурсия, видел Николай Иванов.

Михайловский дворец в бытность великокняжеской резиденцией, конечно, видел и светские рауты, и литературные салоны. А вот Русский музей в таком качестве выступает впервые. Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приехали на неформальный завтрак на одном «Аурусе».

Обстановка — эпическая. Двустороннюю встречу с президентом Белоруссии Владимир Путин проводит прямо под монументальной работой Александра Иванова «Явление Христа народу».

«Мы договорились, что 2023 год будем отмечать, как год русского языка, поэтому встретиться на рабочем завтраке в Русском музее было как нельзя кстати. Хорошая обстановка, чтобы поговорить и на серьезные темы, в том числе о наших двусторонних отношениях. Хотя мы в постоянном контакте, но жизнь дает поводы пообсуждать некоторые вопросы и принять решения, чтобы они решались эффективно», — заявил Владимир Путин.

«Мы вчера с вами не только за чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И, порой, у некоторых государств на это уходят годы. Мы с вами за вечер многие точки расставили над «i», — подтвердил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко так проникся духом Северной столицы, что накануне сказал про себя: «я же питерский». А сегодня снова сыпал комплиментами городу на Неве.

«За Питер спасибо. На меня он произвел потрясающее впечатление. Мне обидно за чистоту стало, приеду — буду следить, чтобы у нас почище стало. Есть, чему поучиться», — сказал Лукашенко. За теплые слова его поблагодарил Владимир Путин.

Дальше экскурсия. Президент России вместе с директором музея Владимиром Гусевым знакомит гостей с величайшей коллекцией русского искусства в мире. Начали с Карла Брюллова. Когда к экскурсии присоединяется премьер-министр Армении, разговор переключается на Айвазовского — русского живописца армянского происхождения.

Начало всей коллекции музея дали картины из Эрмитажа, Гатчинского дворца и Академии художеств.

Общение продолжается уже за круглым столом. Неформальный саммит — это не только подведение итогов и обсуждение планов на будущее, это еще и обсуждение вопросов настоящего. Для СНГ — это безопасность, стабильность и экономика. Только в более непринужденной обстановке, например, в формате рабочего завтрака.

В меню — творог, три вида каши. Есть драники, сырники, пирожное и щербет из глинтвейна. Но серьезный разговор никто не отменял. Еще одна двусторонка — с премьером Армении Пашиняном. Журналисты гадали: будет ли встреча России, Армении и Азербайджана на полях саммита. Выяснилось — была.

«Мы с вами вчера начали, удалось втроем поговорить. Главный вопрос — урегулирование на Южном Кавказе, все, что связано с азербайджанско-армянскими отношениями, с Карабахом. Как и договаривались, обсуждаем детально», — подчеркнул Путин.

«Лачинский коридор уже 20 дней неподконтролен российским миротворцам, надо искать пути решения проблемы», — добавил Пашинян.

Неформальный саммит завершен. В следующем году председательство в СНГ переходит к Киргизии.