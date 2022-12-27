Пробки в Москве достигли девяти баллов

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Перед новым годом жителей столицы призывают пересесть в метро, но дороги все равно переполнены.

Москва встала в предновогодних пробках. Дороги столицы окрасились в красно-бордовые цвета, уже сейчас девять баллов из десяти. Заторы не только на основных магистралях, затруднены подъезды ко всем крупным торговым центрам.

При этом час-пик сегодня начался не вечером, как обычно. Уже днем люди оставляли машины и пересаживались на метро. Иначе за подарками не успеть. Предновогодний шоппинг осложняет и погода, в Москве целый день идет снег. На дорогах многочисленные ДТП. К вечеру осадки только усилятся, метель продолжится до утра. В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 30 рейсов.

А Петербург сейчас атакуют четыре дамы — это антициклоны, с женскими именами. Из-за них новогодняя ночь в городе будет теплой и с дождями. Изменить намеченную погоду уже не сможет даже чудо. Дают неутешительный прогноз синоптики.