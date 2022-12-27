Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

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Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

Россия не будет продавать нефть странам, которые присоединятся к введенному Западом механизму потолка цен. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что поставки российских нефти и нефтепродуктов могут осуществляться на основании специального решения президента РФ.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр финансов России Антон Силуанов заявил о категорическом отказе Москвы от поставок своего «черного золота» по назначенным Западом ценам.