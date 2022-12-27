«Я до сих пор вспоминаю улыбки и радость детей»: рэпер ST посетил Донбасс

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; Проект «Лига героев»

Музыканту очень понравилось проводить время с детьми и он надеется, что ему удалось хоть немного поднять им настроение.

Известный российский рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) побывал вместе с руководителем проекта «Лига героев» Ксенией Шойгу в Донбассе. Они поздравили детей и врачей с наступающими праздниками, а также навестили раненых военных.

«Я до сих пор вспоминаю улыбки и радость в глазах детей в интернате, где мы были, когда они распаковывали подарки. Но в первую очередь, мы уделили им внимание: водили хоровод, со многими просто общались, ведь именно это бесценно и очень важно сейчас, даже сильнее любых подарков, я думаю. Если у нас получилось подарить детям хоть чуть-чуть новогоднего настроения, то это уже все не зря», — прокомментировал рэпер.

Первой локацией к посещению стал город Стаханов (ЛНР).

В связи с регулярными ракетными атаками, дети из приюта Стаханова были эвакуированы. 43 ребенка размещены в специальной школе-интернате в Петровском, вместе с детьми из других районов. Все они получили новогодние подарки, а сам интернат при поддержке Лиги героев, оснастили бойлерами и котлами, обеспечили постельным бельем, полотенцами и прочими вещами первой необходимости.

Специальное оборудование получил и уникальный для республики учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей.

Реализация широкого плана поддержки регионов стала возможной и благодаря тому, что к Лиге героев подключились спонсоры и меценаты. В общей сложности в Донбасс отправится более 110 тысяч подарков для детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рэпер ST и Ксения Шойгу навестили военнослужащих, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице.