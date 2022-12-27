От них только неприятности: от каких подарков стоит отказаться на Новый год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer; 5-tv.ru

Маленький презент может принести в дом большую беду.

В жизни начались неприятности — на личном фронте бардак, на работе хаос, со здоровьем тоже все не слава Богу, и как-то разом навалилось. Иногда виной всех бед могут быть обычные подарки на Новый год. Каких из них стоит бояться и почему, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

Собеседница не рекомендует оставлять дома все, что приносят друзья и знакомые от чистого сердца. Во-первых, в душу людям не заглянуть, во-вторых, некоторые предметы несут плохую энергетику и посыл. В числе таких, к примеру, острые предметы.

«Очень многие женщины любят дарить такие подарки, как бритвенный станок. Там есть лезвие… Я бы вообще не рекомендовала такое дарить даже на 23 февраля, уже не говоря о Новом годе. Все что колет, режет, рубит, привлекает жесткую энергию и неприятные события. Дротики в него точно попадут на уровне неприятных событий», — заверила таролог.

На втором месте среди нежелательных презентов на Новый год — часы. Это предмет — напоминание о скоротечности времени и ограниченных возможностях. И с появлением подаренных часов порвется там, где тонко.

«Часы тоже несут определенный негативный смысл, если они приходят в качестве подарка. У каждого здесь своя история. Кто-то, например, нашел новую работу для себя или держится за нее. И тут может произойти резкое увольнение или сокращение штатов и так далее, то есть часы, конечно же, принимать не стоит», — предупреждает Абравитова.

Кроме того, отмечает она, часы — это живой механизм. И если уж приняли подарок — придется обращаться с ним как с живым предметом.

И, в-третьих, собеседница не рекомендует принимать в качестве презентов напитки и угощения от незнакомых и подозрительных людей. Особенно это касается мужчин, которые могут попасть под магическое обаяние женщин. И дело окажется не в чувствах, а в привороте.

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