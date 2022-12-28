Выморозить или вытравить: можно ли избавиться от тараканов навсегда

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Из-за способности привыкать к инсектицидам численность тараканов за последние годы вновь подскочила.

Соседство с тараканами вызывает у многих людей отвращение. К тому же избавиться от усатых весьма проблематично. Почему эти насекомые настолько живучи, и есть ли шансы избавиться от них навсегда, рассказала доцент кафедры эпидемиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, кандидат биологических наук Нина Алешо.

В беседе с aif.ru специалист напомнила, что тараканы способны привыкнуть к любой отраве. Как только они адаптируются к препаратам, то популяция резко растет. Этот скачок и произошел к 2020-м годам.

Нина Алешо подчеркнула, что наличие тараканов в доме может стать причиной дерматита, ринита, конъюнктивита, зуда, атопической формы астмы и других аллергических реакций, а выделяемый секрет способен спровоцировать волдыри и нарывы. Усатые насекомые продолжают вредить даже после своей гибели: на их высохших хитиновых покровах формируются колонии пылевых клещей. Именно поэтому Нина Алешо рекомендует незамедлительно избавляться от этих насекомых.

В основном в домах россиян обитают рыжие, черные и американские тараканы. В крупных городах уже появились новые виды — коричневополосые, пепельные, восточно-азиатские, туркестанские. Их обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Биолог отмечает, что раньше тараканов вымораживали. Зимой люди специально покидали свое жилье на неделю, оставляя открытыми окна и двери. При температуре ниже минус 15 градусов тараканы, как и другие насекомые, гибли.

«Понятно, что в городских условиях этот метод неприемлем. Оставив на неделю в квартире открытые окна, вы рискуете повредить отопительную систему. Зато сегодня в магазинах имеется огромный выбор инсектицидных средств. При покупке обращайте внимание на то, чтобы средство было зарегистрировано в установленном порядке и имело сертификат соответствия», — подчеркнула Нина Алешо.

Однако лучше всего прибегнуть к помощи специалистов, которые вытравят полчища тараканов. После этого жильцам нужно будет воспользоваться более щадящими препаратами, чтобы избавиться от оставшихся выживших особей.

Свою эффективность в борьбе с тараканами также доказала борная кислота. Она считается единственным веществом, к которому они до сих пор не адаптировались.

«Накапливаясь в организме, они травмируют желудочно-кишечный тракт словно ножом, а снаружи борная кислота повреждает хитиновые покровы насекомого, что приводит к его обезвоживанию», — объяснила специалист.

При этом борная кислота малоопасна для человека. Нина Алешо рекомендует использовать кристаллическую борную кислоту в виде порошка. Она продается в аптеках. Чтобы избавиться от тараканов, порошок следует втереть в щели между плинтусом и стеной. «Испачкавшись» в нем, насекомые нанесут себе смертельные ранки и вскоре погибнут.

Еще один действенный способ — приготовить приманку. Для этого надо смешать порошковую борную кислоту с отварным желтком и картофелем, скатать шарики диаметром один сантиметр и разложить их по дому. Содержание кислоты в 100 граммах приманки не должно превышать 30 процентов. Через 10-12 дней количество тараканов начнет снижаться до их полного исчезновения.

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