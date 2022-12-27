Фото: Zuma / ТАСС

Все провокации Украины не увенчаются успехом, но причина скрывается не в политике Киева.

Киев будет делать все для того, чтобы приблизить начало военных действий между НАТО и Россией. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказал военный эксперт Владимир Литовкин.

По его мнению, все эти провокации Украины не увенчаются успехом.

«И в НАТО, и в Вашингтоне понимают, что при прямом столкновении с Москвой они будут иметь дело с ракетно-ядерной державой. А у России в военной доктрине, как известно, написано: если на нее нападет коалиция, обладающая ядерным оружием, то страна вправе применить аналогичное оружие в отношении противника», — заявил эксперт.

Он также добавил, что один из лучших примеров попыток Киева столкнуть союзников с агрессором — инцидент на границе с Польшей. Литовкин предложил вспомнить, как ракеты Украины упали на территорию Польши.

«Тогда первым, кто сообщил об их принадлежности Украине, был Джо Байден. Затем эту версию подтвердили в Варшаве. И лишь Владимир Зеленский продолжает даже сейчас твердить о том, что ракеты принадлежат России», — говорит военный эксперт.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Однако президент Украины Владимир Зеленский то и дело меняет свое решение. Так, несколько дней назад он назвал три шага, необходимых для наступления мира на Украине. Среди них: предоставление Киеву военной поддержки — современные танки, снаряды, реактивная артиллерия и ракеты, помощь стране со стороны Запада в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности в Незалежной и выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit. И Зеленский должен понимать, что все эти требования откровенно невозможны.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. В ответ на это страны «коллективного Запада» объявили России экономическую войну и начали накачивать Украину оружием.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Генсек НАТО Столтенберг заявил о затяжном конфликте на Украине.