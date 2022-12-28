Это не игрушка: стоит ли дарить на Новый год живых кроликов

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В преддверии праздника продажи зверьков бьют рекорды.

В России наблюдается ажиотаж на живых кроликов. Зверьков раскупают на подарки как горячие пирожки. Но стоит ли принимать такой сюрприз, если человек, мягко говоря, не готов нести ответственности за четвероногое существо. И тем более — приготовить из него новогодний ужин. Советы на этот счет дала Яна Орлова, член Международной ассоциации кинологов-профессионалов, соавтор и ведущий курса лекций для департамента ветеринарной медицины РУДН.

Эксперт считает, что от таких подарков нужно прямым текстом отказываться. Оправдываться ни к чему. В крайнем случае можно предложить помощь в переустройстве питомца. Самый худший вариант — оставить его где-нибудь на видном месте или подбросить в зоомагазин. Позвоните знакомым, дайте объявление — обязательно кто-то откликнется.

Но бывает и так, что, посмотрев зверьку в глаза, выбора не остается, кроме как оставить его. И самое волнительное в этом случае — ответственность, отмечает специалист. Нужно быть готовым, что ушастый друг нуждается и в полноценном общении, и в уходе, и, конечно, в любви. Не знаете с чего начать — почитайте информацию на форумах, там много нужных контактов и найдутся люди, которые обязательно в мелочах все расскажут. Кроме того, в каждом городе есть ветеринарные клиники, где тоже дадут полезные советы.

Но прежде чем окончательно принять решение насчет ушастого друга, лучше 100 раз подумать. Отказаться от него сразу куда правильнее, чем, наигравшись, выставить за дверь. Помните, что вы в ответе за маленького друга, которого приручили.

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