«Какой год, такие и зайцы»: в Мегионе жители высмеяли неприличную снежную фигуру

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Очевидцы поделились фотографиями снежного зайца, на которого сзади без слез и смеха не взглянешь.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа в соцсетях негодуют из-за снежных ледяных фигур. Так, к странной Снегурочке из Нижневартовска присоединился не менее странный зайчик из Мегиона.

Очевидцев удивила новая фигура зайца — спереди он представлен обаятельным символом наступающего года, но вид сзади вызывает самые неприличные ассоциации.

«Обращений граждан мы не видели еще официальных по поводу зайца, в мегионской группе — да, похихикали, что он напоминает орган тела, и все, а жалоб конкретных не было», — цитирует «Подъем» ответ из администрации Мегиона.

По словам властей, фигуры могли испортиться из-за погоды. Похоже, переделывать их пока не планируют. Ведь что естественно, то не безобразно.

Похожая ситуация в Нижневартовске — там установили Снегурочку, которую местные жители сравнили с Чингисханом, и зайца, которого обозвали «криворылым».

Ранее 5-tv.ru писал, что «Снегурочка-зомби» напугала жителей башкирского села.