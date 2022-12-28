Вопросы надо решать: певица Слава не готова к серьезным отношениям и замужеству

Психолог Зберовский: певица Слава не готова к браку после расставания

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

Знаменитость пытается прикрыть реальность странными отговорками о недостатках супруга.

Певица Слава скрывает реальную причину развода с мужем отговорками про слишком громкий храп. На самом деле, она не просто не хочет работать над отношениями. Такое заявление в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сделал психолог Андрей Зберовский.

Недавно стало известно о расставании Славы с супругом Анатолием Данилицким. Последние несколько лет пара жила в разных квартирах, что певица объяснила довольно странно: мол, муж так сильно храпит, что невозможно с ним жить.

Как объяснил специалист, храпит каждый четвертый мужчина, и такая проблема с легкостью решается с помощью хирурга. Тем более, в данной семье на эту процедуру есть средства.

«Проблема решаема. Давайте будем честны: если люди хотят быть вместе, они вопросы решают. Модель гостевого брака их устраивала изначально», — объяснил Андрей Зберовский.

Эксперт добавил, что такие женщины, как Слава, не любят быть «чьей-то». Сама артистка не раз подчеркивала, что она человек свободолюбивый и независимый.

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