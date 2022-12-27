«Исполняем мечты»: Тимофей Баженов сводил многодетную семью в цирк

Фото, видео: 5-tv.ru

Новый год — время для детских улыбок, радости и исполнения желаний. Знаменитости готовы подарить праздник любому ребенку.

Депутат Госдумы Тимофей Баженов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он создал сказку для многодетной семьи Аникиных из Москвы, которая мечтала побывать на представлении в Большом Московском цирке. Теперь дети вместе с мамой покормили слонов, посмотрели вольеры с тиграми и познакомились с другими животными.

После интересной экскурсии их ждало завораживающее новогоднее представление. Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный много лет дружит с депутатом Баженовым, поэтому с радостью согласился помочь приятелю в реализации детской мечты.

«Мир устроен так, что ребенок должен верить в чудо и задача любого ответственного взрослого — чудеса творить. Исполнять желания детей — это благое, святое дело. Я считаю, что инициатива „Единой России“, которая называется „Елка желаний“, это прекрасный способ для всех людей, которые чувствуют свои душевные силы для того, чтобы творить чудеса, реализовать эту идею», — заявил Баженов в беседе с 5-tv.ru.

По словам Запашного, благотворительная акция важна не только для самих детей, но и для тех, кто готов воплощать их мечты. Именно всероссийская «Елка желаний» указывает на то, что большое количество людей надеются на чудо. Новый год — это идеальное время для детского счастья. Знаменитый дрессировщик согласен с Баженовым, который рад быть полезным для малышей.

«Елка желаний» — это благотворительная акция, где люди, мечтающие совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи, и дарят им подарки. За все время ее проведения удалось исполнить желания почти 60 тысяч человек.

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