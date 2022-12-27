Чемодан без ручки: в США не знают, как быть с «супер-эсминцем» USS Zumwalt

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Проект обошелся американскому бюджету в баснословные четыре с половиной миллиарда долларов, но оказался пустышкой.

Гордость американских ВМС «супер-эсминец» USS Zumwalt, на который возлагались большие надежды, на деле оказался обузой для налогоплательщиков и самым бестолковым кораблем военного флота США. Вопрос изучило агентство EADaily.

Строительство крупнейшего в мире эсминца длилось с 2008 по 2013 год и обошлось американской казне в 4,4 миллиарда, что делало USS Zumwalt самым дорогим кораблем ВМС США на тот момент. К примеру, самые мощные в американском флоте эсминцы класса Arleigh Burke стоят в два раза дешевле.

Несмотря на колоссальные затраты, у Zumwalt с самого начала обозначились проблемы с оборудованием. Так, в 2016 году эсминец сломался в Панамском канале, а еще один корабль этого класса — USS Michael Monsoor — через год заглох во процессе ходовых испытаний.

По данным американских профильных СМИ, эсминцы класса Zumwalt «среди прочих недостатков страдали от плохо работающего оружия, глохнувших двигателей и недостаточной эффективности их скрытности». Это делало их почти полностью непригодными для выполнения боевых задач и ставило под сомнение оправданность титанических усилий и затрат на их создание.

Также отмечалось, что у USS Zumwalt отсутствуют такие жизненно важные функции, как противокорабельные ракеты, противолодочные торпеды и ракеты большой дальности. В связи с этим журнал National Interest в 2021 году назвал проект «амбициозной, но неудачной концепцией корабля».

Помимо баснословной дороговизны самого эсминца, каждый снаряд, которыми он оснащался, стоил около 800 тысяч долларов — примерно столько же, сколько крылатая ракета. Конвейерное производство этих боеприпасов в итоге было признано нецелесообразным и прекращено.

Военные эксперты пришли к выводу, что USS Zumwalt производился на основе нереалистичных оценок, поэтому изначальный бюджет был превышен на 50%.

В свою очередь командование ВМС США до сих пор предпринимает попытки найти применение амбициозному, но бестолковому проекту. В числе вариантов рассматривалось переоборудование эсминца в «охотника за кораблями», что предполагало отказ от противовоздушных и противолодочных возможностей для специализированной противокорабельной работы. Кроме того, предлагалось переоснастить USS Zumwalt ядерными крылатыми ракетами.

Наконец, в этом году было решено оборудовать «супер-эсминец» гиперзвуковыми ракетами к 2025 году. Предполагается, что корабли класса Zumwalt станут первыми, кто испытает гиперзвуковую технологию в американском военно-морском флоте.

Для справки

Ракетный эсминец USS Zumwalt назван в честь адмирала Элмо Зумвальта — самого молодого командующего военно-морскими операциями в истории США. Основное назначение корабля — противовоздушная поддержка флота.

Эсминец был спущен на воду в октябре 2013 года и сдан в эксплуатацию в октябре 2016-го. В составе американского флота есть еще два эсминца класса Zumwalt: USS Michael Monsoor и USS Lyndon B. Johnson.

Длина корабля составляет 183 метра, скорость — 30 узлов (55 километров в час), водоизмещение — около 16 тысяч тонн, численность экипажа — 158 человек. На борту эсминца имеется 80 ячеек вертикального пуска для определенных типов ракет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у новейшего американского эсминца USS Zumwalt отказали фильтры гармоник, которые защищают чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности.