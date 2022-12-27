«Сложно идти на компромиссы»: почему Самбурская выбирает молодых партнеров

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Личный архив Марины Гладышевой; 5-tv.ru

Знаменитость все время наступает на одни и те же грабли — один избранник младше другого. Но счастья так и нет.

Выбор мужчин помладше актрисой Настасьей Самбурской может объясняться несколькими причинами. И одна из возможных — желание управлять своим партнером, считает психолог Марина Гладышева.

Не исключено, что поэтому знаменитость встречалась, хоть и недолго, с белорусским певцом IVAN, с которым разница в возрасте составляет семь лет, а предыдущему возлюбленному Настасья и вовсе в матери годилась — ему было 16, ей — на 20 лет больше. Правда, и для звезды «Универа» это был шок, ведь избранник называл другой возраст.

Но актриса и дальше наступала на те же грабли, выйдя замуж за актера Кирилла Дыцевича — он оказался моложе супруги на 12 лет, но матриархата тут, видимо, не получилось. Молодой человек так быстро вошел в роль деспотичного мужа, что через два месяца союз с треском развалился.

«У всех разные причины такого выбора. Есть, к примеру, стандартные, когда женщине сложно идти на компромиссы, и она выбирает мужчину, которым, может быть, проще управлять», — пояснила собеседница в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Но есть и много других факторов, объясняющих неравный брак, и все они связаны с взаимовыгодой. То есть один партнер что-то компенсирует другому.

«Отношения чаще всего строятся на какой-то компенсации. К примеру, мужчина компенсирует женщине в деньгах. То есть она сама не может работать, и он закрывает какую-то часть. Также если мужчина ищет женщину, напоминающую ей мать, и чем она старше, тем лучше. Смотря на какой компенсации строятся отношения», — отмечает специалист.

В целом, по ее словам, разница в возрасте не страшна, особенно в пять, семь и даже десять лет, если люди друг другу подходят: одни интересы, приоритеты, общие темы для разговора. Кроме того, бывает, что человек развивался с опережением и, к примеру, к 20-летию у него кругозор и интеллект, как у 40-летнего мужчины. Ему в таком случае будет интересней с женщиной постарше.

Ранее психолог Гладышева в диалоге 5-tv.ru объяснила, почему звезде «Универа» Самбурской не везет в любви.