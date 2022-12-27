Росгвардейцы обнаружили тайники с оружием и боеприпасами ВСУ в ЛНР

Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии

В ходе уничтожения снарядов соблюдались все меры предосторожности.

Российские военнослужащие вместе с сотрудниками Росгвардии нашли тайники с оружием и боеприпасами в Луганской народной республике (ЛНР). В арсенале оказалось порядка 30 боеприпасов и две мины. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В Луганской Народной Республике подразделения специального назначения Росгвардии провели ряд разведывательно-поисковых мероприятий. В лесном массиве в районе Лисичанска росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с боеприпасами, в котором находилось около 30 осколочно-фугасных снарядов различного калибра и две противотанковые мины», — отмечается в сообщении ведомства.

Саперы Росгвардии ликвидировали боеприпасы с помощью накладного заряда. В ходе уничтожения снарядов соблюдались все меры предосторожности. Помимо этого, в другом регионе, сотрудники ведомства нашли около 200 мин, выстрелы ручного противотанкового гранатомета и осколочно-фугасные снаряды, их больше ста боеприпасов.

Ранее Отряды СОБР и спецназа Росгвардии обнаружили укрытие диверсантов. Тогда наш корреспондент Даниил Левин отправился вместе с ними по следам украинских боевиков. 5-tv.ru сообщал, как это было.