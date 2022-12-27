«Война нервов»: начнется ли масштабный военный конфликт в Косово

Политолог Калачев: войны в Косово не будет из-за зависимости Сербии от Европы и США

Фото, видео: STR / ТАСС; Личный архив Константина Калачева; 5-tv.ru

Военные действия не понравятся Европе и США, от которых Сербия очень зависима. Попадет ли Сербия в зависимость от России, разобрал политтехнолог.

Власти самопровозглашенного Косово привели армию в боевую готовность. Войска хотят провести операцию по ликвидации возведенных баррикад на границе с Сербией — около полутора тысяч силовиков уже получили приказ о том, чтобы находиться этой ночью на служебных местах.

О том, начнется ли в Косово война, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Константин Калачев.

По его словам, жесткие заявления президента Сербии Александра Вучича так и останутся лишь заявлениями.

«Несмотря на все его (Вучича — Прим. ред.) жесткие заявления, я думаю, что к реальным действиям сербы не перейдут. Для них это чревато», — заявил политолог.

Он отметил, что Сербия экономически и политически зависит от Европы, а ей не понравится масштабный конфликт в Косово.

«Европа на стороне Косово. Очевидно, что с учетом экономической и политической зависимости Сербии от Европы, с учетом всей истории вопроса сейчас, конечно, Вучич будет пытаться аудитории демонстрировать максимальную жесткость и решительность, но от риторики к конкретным действиям он не перейдет», — поделился мнением Константин Калачев.

Но, безусловно, происходящее нанесет свой отпечаток. Как считает политолог, ситуация хоть и не доведет до вооруженного конфликта, но пощекочет нервы всем причастным.

«Не будет там войны, будет война нервов, безусловно. Дипломатические усилия сейчас будут подниматься со всех сторон, и понятно, что нервы у всех на пределе, но для Сербии ввести войска в Косово ожидаемо негативной реакцией со стороны Европы и США, это слишком чревато», — подытожил Калачев.

Волнения на Севере Косово начались после ареста полицейского, этнического серба, и в регионе появились баррикады.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сербском парламенте обвинили миссию НАТО в лояльности к властям Косово.