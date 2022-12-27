Федерация бокса России организует благотворительную сказочную Новогоднюю елку

Фото: рождественскаясказка2023.рф Сайт мероприятия организованного Федерацией бокса России

Гостей мероприятия ждет шикарная программа: от катания на санках до встречи с Дедом Морозом и Ольгой Бузовой.

В Подмосковье пройдет благотворительная сказочная Новогодняя елка под названием «Рождественская сказка Федерации бокса России». Это мероприятие проходит в рамках проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке правительства Московской области.

Зимняя сказка пройдет с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

В этот раз Рождественская сказка Федерации бокса России пройдет на уникальной площадке в Московской области — парк-отеле «Русский».

Для гостей Новогодней елки выступят: РАСА, Хабиб, Отец Фотий с хором English Формат, Звонкий, Ваня Дмитриенко, МАКАН, Тося Чайкина, Анет Сай, Галибри и Мавик, Мари Краймбери, Егор Шип и Кирилл Скрипник, Братья Гаязовы, Хор Сретенского Монастыря, Моя Мишель и Ольга Бузова.

Всех гостей праздника ждут развлечения по мотивам русских народных сказок, современные аттракционы, зона активного отдыха, праздничные развлечения, квесты, подарки, множество бесплатных активностей и мастер-классы от именитых боксеров: Софья Очигава, Андрей Баланов, Федор Чудинов, Рахим Чахкиев, Алексей Тищенко, Денис Лебедев, Гайдарбек Гайдарбеков, Раимкуль Малахбеков, Александр Поветкин, Анатолий Александров, Олег Саитов, Камиль Джамалутдинов, Егор Мехонцев, Александр Лебзяк, Евгений Тищенко, Андрей Гоголев, Александр Беспутин.

Также запланированы и спортивные активности: от ледяных горок до поездки на упряжке с хаски.

На мероприятие также приглашаются дети из детских домов, интернатов и малообеспеченных семей. Для посещения мероприятия обязательна бесплатная регистрация на сайте рождественская сказка2023.рф.