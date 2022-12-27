Не выжила: Рудковская и Плющенко признались в потере ребенка

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Фигурист и продюсер не теряют надежды снова стать родителями. Мечта обоих — девочка.

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко были в нескольких шагах от того, чтобы стать родителями девочки. Но ребенок умер еще на этапе внутриутробного развития.

Как рассказывает KP.RU, малышка должна была родиться на свет вместе с младшим сыном Арсением, так как суррогатной маме подсадили два эмбриона, однако мальчик оказался сильнее.

«Я спросила у врачей, почему так. Мне ответили, что девочки у нас слабые, а мальчики — сильные», — рассказала Яна.

Вместе с тем Евгений Плющенко рад, что у него появился еще один сын — этого он и хотел изначально. Правда, признался, что испытал разные ощущения в ожидании малыша. С Сашей Плющенко, можно, сказать, эмоциональный контакт был налажен сразу. А вот в случае с Арсением родительский инстинкт к обоим родителям пришел через некоторое время.

«Одна история, когда ты гладишь животик, и видишь, как выпирает ручка или ножка. Здесь получилось по-другому. Но на сегодняшний день я счастлив. Это мой ребенок, мой сын», — поделился фигурист.

Однако звездные супруги не теряют надежду стать родителями девочки и планируют повторить опыт суррогатного материнства.

К слову, у Яны Рудковской всего четверо детей и все — сыновья. Два старших появились на свет в период брака с бизнесменом Виктором Батуриным, оба уже взрослые и получают высшее образование в МГИМО, третьего ребенка продюсер родила от олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в 2013 году, а его младший брат Арсений появился на свет в 2020-м, но выносила ребенка суррогатная мать. Между тем, у мальчиков есть еще один, сводный брат, Егор, от предыдущего брака спортсмена. Ему уже 15 лет, и он поддерживает связь с семьей фигуриста.

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