Митя Фомин о новом 2023-м: Выполнять свое предназначение и ничего не бояться

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

От наступающего года Черного Кролика многие ждут огромных изменений. Напряжения последних лет все больше концентрируют вокруг себя веру в чудо.

Новый год — это постановка новых целей, свершений и веры в чудо. Кто-то продолжает создавать вокруг себя сказку, а кто-то относится к будущему более философски.

«У нас сейчас с вами ребята цели одни — это наши победы. И пускай они будут… Я имею в виду с наших личных побед, профессиональных и так далее. Я считаю, что каждый должен быть на своем месте, выполнять свое предназначение и ничего не бояться», — подчеркнул Митя Фомин в поздравлении к читателям 5-tv.ru.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Митя Фомин впервые высказался о завершении карьеры после 20 лет в шоу-бизнесе.