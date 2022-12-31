Анна Семенович пожелала россиянкам хорошего Деда Мороза под елочку

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

Певица подчеркивает: главное — любите себя.

Певица Анна Семенович всегда с юмором и широкой улыбкой идет по жизни. Специально для 5-tv.ru она записала видеопоздравление с Новым 2023 годом, в котором есть особое пожелание для представительниц прекрасной половины человечества.

«Дорогие девушки! Я вам желаю счастья, здоровья, любви и радости! Главное — любите себя! И хорошего вам Деда Мороза под елку! С Новым годом!» — подчеркнула Анна.

Своего Деда Мороза Анна Семенович уже нашла. Певица призналась, что влюблена и ее жених уже подарил ей кольцо за пять миллионов.