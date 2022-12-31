Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Певица, счастливая жена и многодетная мама в первую очередь призвала дорогих женщин расслабиться в эту ночь и даже немножко впасть в детство.

Вот и наступил Новый 2023 год. Год Черного кролика. К пожеланиям родных и близких присоединяются и знаменитости. Специально для 5-tv.ru видеопоздравление записала певица, счастливая жена и многодетная мама Валерия.

«Дорогие! Дорогие мои женщины! Я вас поздравляю с Новым годом нашей жизни! И, конечно, я просто предлагаю вам немножечко забыться оставить позади все свои какие-то хлопоты, заботы», — пожелала певица.

Она подчеркнула, что было бы здорово забыть в конце концов, что мы взрослые, что у каждого может быть куча проблем, и просто немножко впасть в детство, начав плыть просто по волнам этого праздника.

«Мне кажется, что нам очень нужно периодически, время от времени, особенно в такие моменты запасаться какой-то очень светлой энергией. Я прямо этого вам желаю, потому что нам очень необходимы потом стойкость, необходим какой-то внутренний баланс и так далее. Ведь штормит прямо… Этот мир штормит! Поэтому я вам желаю хороших праздников. Добра, света. Впитывайте в себя все самое лучшее и прекрасное. Любви вам. И вообще удачного года и хороших новостей», — завершила свое поздравление для читателей 5-tv.ru Валерия.

К слову, читатели 5-tv.ru подарили Валерии и ее семье более 370 тысяч просмотров новостей за прошедший 2022 год.