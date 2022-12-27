Польский наемник заявил, что поехал не защищать Украину, а воевать с русскими

Фото: Artur Reszko / ТАСС

По словам боевика с позывным Корек, мотива помощи украинцам у него нет и никогда не было.

Польский наемник честно признался, почему европейские мужчины воюют за Украину. Информационное агентство EADaily привело слова боевика с позывным Корек.

Вышеупомянутый поляк имеет опыт военной службы, в прошлом он был пехотинцем. Однако в ряды украинских националистов его привлекли отнюдь не благородные порывы. Боевик просто хотел убивать людей, а киевский режим подобную жестокость только приветствует.

«Когда я уезжал в Украину, некоторые люди спрашивали, почему я еду помогать украинцам. Но я пошел туда воевать с русскими, а не помогать украинцам, к которым, признаюсь, отношусь критически», — сказал Корек.

К слову, с Вооруженными силами Украины (ВСУ) поляк познакомился через местные «околофутбольные» группировки. Через пару «рукопожатий» Корек присоединился к крупному неонацистскому формированию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рядах ВСУ на линии соприкосновения обнаружены наемники из более чем 30 стран.