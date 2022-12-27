«Переходит границы допустимого»: США угрожают России устранением президента

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Недружественные России страны уже потеряли какие-либо рамки приличия.

Слова «неназванных официальных лиц» из Министерства обороны США о нанесении «обезглавливающего удара» по Москве, фактически, означают физическое устранения президента России Владимира Путина. Такое мнение выразил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», — предупредил дипломат в беседе с ТАСС.

Помимо этого Лавров заявил о регулярных конфронтационных сигналах, поступающих с Запада, которые связаны с ядерной сферой. По его мнению, недружественные России государства «отбросили какие-либо приличия».

«Ярко отметилась, в частности, небезызвестная Лиз Трасс (бывший премьер-министр Великобритании — Прим. ред.), без тени сомнения заявившая в ходе предвыборных дебатов, что вполне готова отдать приказ о ядерном ударе», — напомнил министр.

В том числе глава МИД РФ напомнил о запредельных провокациях правительства Украины. Например, лидер Незалежной требует превентивных ядерных ударов стран НАТО по России.

«Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», — объяснил дипломат.

К слову, Сергей Лавров призвал Киев выполнить предложения Москвы по демилитаризации и денацификации Украины «подобру-поздорову», ведь в противном случае это придется сделать на поле боя.

Министр уверен, что украинский конфликт продолжается из-за Штатов. Вашингтон способен урегулировать ситуацию на Украине в любой момент, но это не выгодно американскому правительству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за противостояния России и Запада 2023 год станет решающим для всего мира.