Доспехи богов: какая артиллерия работает в ходе СВО в Донбассе

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Российская армия наиболее известна «цветочными» артиллерийскими установками.

Иосиф Сталин в 1940 году назвал артиллерию «богом войны». Это высказывание актуально как никогда, и у российской армии «доспехов» предостаточно. О том, какое оружие применяют военные РФ в ходе специальной военной операции в Донбассе рассказали в Российской газете.

В первую очередь, следует отметить орудия «цветочной серии». Это букет из самоходных установок 122-мм «Гвоздика», 152-мм «Акация», 203-мм «Пион» и «Гиацинт». Кроме того, дополняют композицию минометы 82-мм «Василек» и 240-мм «Тюльпан». К слову, «Гвоздика» стреляет на 15 километров, а «Акация» — на 17.

Кроме «цветов» существуют и другие минометы. К примеру, 82-мм «Поднос» и комплекс 120-мм «Сани».

Кстати, на вооружении у Вооруженных сил (ВС) РФ находится много трофейных орудий времен СССР. Например, народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) использует знаменитые гаубицы Д-20, принятые на вооружение еще в 1955 году.

Есть и «трофейное» оружие, взято из арсеналов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В основном это «Гиацинты».

Как рассказал Российской газете командир батареи с позывным «Пират», современные технологии значительно облегчили работу артиллеристов. Теперь расчеты не нужно вести в голове — быстрее и точнее все сделает планшет.

«После получения информации о цели координаты вычисляются за несколько секунд, и следует выстрел. И надо отметить, что военное дело сейчас сильно изменилось: разведка и корректировка осуществляется беспилотниками и квадрокоптерами. Программное обеспечение можно скачать в интернете, но делать этого не стоит — много шпионского софта, который ворует и передает всю информацию с гаджета противнику, — поделился «Пират».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что военный корреспондент «Известий» показал, как работают экипажи РСЗО «Град» во время боя.