Вучич заявил о защите Сербии на фоне приведения косовской армии в боеготовность

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Накануне власти самопровозглашенной республики Косово привели в полную боеготовность армию с целью проведения операции по ликвидации баррикад, возведенных на севере региона.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал защитить сербов в Косово и Метохии. С заявлением он выступил после приведения Приштиной армии в полную боеготовность.

«Мы в тяжелой ситуации, но мы сделаем все, чтобы сохранить мир и стабильность и не только это, но и защитить наш народ на севере Косова и Метохии. После вооружения албанцев и после повышения уровня их боеготовности я предприму все меры, чтобы защитить наш народ и защитить Сербию», — написал Вучич в социальной сети.

Обстановка в Косове и Метохии обострилась в начале декабря. Тогда спецназовцы непризнанного образования в окружении патрулей Миссии Евросоюза начали захватывать избирательные участки на севере Косова и Метохии, но получили отпор от местного населения. Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям косоварами был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео обстановки на границе Сербии и Косово накалена до предела.