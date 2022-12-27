Умер племянник покойной Анны Самохиной: «Слишком красивый для этого мира»

Фото: © РИА Новости / Продюсерская компания Псевдоним; 5-tv.ru

Печальное известие сообщила единственная наследница актрисы Александра.

Дочка покойной Анны Самохиной Александра сообщила печальное известие. Через 14 лет после смерти актрисы не стало ее племянника Дениса.

«Мой единственный брат, единственный муж и отец, единственный сын, его не стало 12 ноября… Не стало! Иконописец, художник и музыкант, слишком красивый для этого мира», — написала Александра в социальной сети.

К слову, Анна Самохина умерла от рака желудка в 2010 году. Последние годы жизни актриса провела в петербургском хосписе. Как вспоминала Александра, для нее это было жуткое время, она не могла принять, что мамы скоро не станет. Просила родственницу бороться, но Самохина и сама понимала — близок конец.

После смерти Самохиной Александра опасалась, что и ее может настичь онкологическое заболевание. Поэтому некоторое время не ходила к врачам и не проверяла здоровье.

«Доходило даже до панических атак. Если что-то заболит, то все — казалось, что умираю. Страх смерти отпустил меня всего несколько лет назад», — рассказывала Александра на федеральном канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует больной раком толстой кишки единственный трехкратный чемпион мира Пеле.