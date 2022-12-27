Путин поздравил работников МЧС с Днем спасателя

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Президент также отметил, что российские спасатели всегда считались лучшими в мире.

Спасателей поздравил сегодня Владимир Путин, и не только с наступающим Новым годом, но и с профессиональным праздником. Президент поблагодарил тех, кто каждый день стоит на страже безопасности россиян, а порой и жителей других стран, и напомнил об их без преувеличения великой миссии.

«Уважаемые товарищи! Сегодня перед каждым из вас, перед министерством, стоит много практических задач, значимых для государства и всех наших граждан. Уверен, что вы будете решать их четко и грамотно, а если нужно — действовать самоотверженно и бесстрашно, и всегда будете достойны этого благородного призвания — спасать людей», — сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что российские спасатели всегда считались лучшими в мире и задают высочайшие стандарты оказания помощи для своих коллег за рубежом.