В Петербурге хотят ввести денежный сбор с туристов, останавливающихся в отелях

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Ольга Мальцева; 5-tv.ru

А куда пойдут деньги? И сколько вообще нужно будет доплачивать?

Пополнить городскую казну помогут и туристы, с которых теперь официально разрешено взимать курортный сбор. Петербург присоединился к соответствующему эксперименту и осталось только определиться с деталями — с кого брать, сколько или, может, вообще последовать примеру Крыма и пока ничего не менять. Леонид Рыжиков узнал, как настроены представители туристической отрасли, и что говорят сами гости северной столицы.

«Все-таки мы в общей стране живем, в России, почему мы не можем свободно перемещаться по городам?!»;

«А за что снимать? Просто за то, что я здесь посещаю Петербург?» — недоумевают туристы.

Новость о том, что туристам, приезжающим в северную столицу, вскоре придется платить курортный сбор, кажется, пришлась по душе не всем. Возможно, из-за того, что сам механизм еще предстоит детально проработать. Право присоединиться к эксперименту президент предоставил Петербургу совсем недавно.

«Брать плату за возможность прогуляться по городским улицам и площадям и вживую увидеть главные достопримечательности власти Петербурга, конечно, не собираются. Дополнительный сбор оплатят постояльцы отелей, которые приезжают дольше, чем на одну ночь. И при этом неважно — едет человек в командировку или в отпуск. Сумма сбора вроде бы невелика — всего сто рублей. Поэтому постояльцы четырех- и пятизвездочных отелей такое подорожание даже не заметят. А вот для тех туристов, которые выбирают недорогие хостелы, и такая сумма покажется значительной», — передал корреспондент Леонил Рыжиков.

Главный вопрос, который неизбежно возникает у путешественников, — куда пойдут деньги? Ответ уже есть, и он подкрепляется положениями самого федерального закона.

«На сохранение курортной инфраструктуры, на благоустройство курортной инфраструктуры, и с учетом того, что у нас очень много объектов культурного наследия, имеющих отношение к курортной инфраструктуре, мы получаем дополнительное финансирование на поддержку этих объектов», — объяснила заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

Гостиничный фонд Петербурга — 35 тысяч номеров. И даже при неполной загрузке, туристы могут принести в бюджет дополнительный миллиард рублей в год, а то и полтора. Если их потратить с умом, говорят специалисты, гости будут приезжать чаще и оставаться — подольше.

«Хотелось бы, чтобы этот сбор уходил на те вещи, которые влияют на привлечение туристов в город, на повторные путешествия туристов именно к нам», — заявил председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Александр Мусихин.

Эксперимент с туристским сбором в России стартовал несколько лет назад. В Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Еще в Крыму, но там решили повременить, и дополнительную плату с отдыхающих не берут. Там, где проект заработал, гости платят от 30-ти до 50-ти рублей в сутки. В Пятигорске, например, это позволило привести в порядок уже многие зоны отдыха.

«Очень развиваются парки, общественные зоны, планируют построить открытый кинотеатр», — заявил менеджер отеля в Пятигорске Нарек Григорян.

Петербургские отельеры к энтузиазму коллег с юга пока относятся с осторожностью.

«Не то, что это снизит потоки. Это просто подорвет в какой-то мере лояльность самих гостей, их желание путешествовать, вот это постоянное вглядывание в счет», — считает генеральный менеджер отеля Юнис Теймурханлы.

Представители туротрасли приводят в пример европейский опыт: дополнительную плату в старом свете берут в основном лишь с иностранцев.

«Если вы, например, парижанин и вы поедете в Бордо, вы не будете платить туристический сбор, потому что вы внутри своей страны», — объяснил вице-президент российской гостиничной Ассоциации Алексей Мусакин.

Зарабатывать на иностранцах изначально планировали и в Петербурге. Сейчас они не такие частые гости, но все может поменяться очень быстро. А возможность сэкономить всегда есть. Любой, кто приезжает в Петербург, вместо номера в отеле может снять частные апартаменты или квартиру посуточно — а там никаких надбавок к цене точно не будет.