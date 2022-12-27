Романтик в душе: супруга Байдена рассказала, что муж подарил ей на Рождество

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Президент США в браке уже 45 лет. Он по-прежнему с трепетом и нежностью относится к жене.

Первая леди США Джилл Байден призналась, как муж поздравил ее с Рождеством. В качестве подарка она получила стихотворение собственного сочинения, рассказала в интервью актрисе Дрю Бэрримор.

При этом стихотворения Байден каждый год записывает в специальную книжечку. Ее он подарил супруге еще много лет назад. Вместе с тем президент США подтвердил, что именно он автор всех стихов.

К слову, Байден женился на Джилл Стивенсон в 1977 году. До этого будущий президент США был в браке. В семье родились трое детей. Но в 1972 году в автокатастрофе супруга и дочка погибли. Байден пять раз предлагал Стивенсон узаконить отношения. Но она поначалу не соглашалась из-за нежелания воспитывать наследников политика.

Байден часто упоминает свою супругу во время публичных выступлений, нередко создавая неловкие ситуации. Так, несколько недель назад политик перепутал ее родственников. Он заявил, что супруга является дочерью Доминика Джакоппы, в то время как Джилл Байден является его внучкой. В тот же день американский лидер также оскорбил ирландцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джо Байден запутался в народах и географии.