И снова: скандальная авиакомпания IFly отменила все свои рейсы из РФ в Египет
Авиакомпания IFly отменила все свои рейсы из РФ в Египет
Фото, видео: www.globallookpress.com / Yury Kirsanov; 5-tv.ru
Сегодня перевозчик принес своим клиентам «глубочайшие извинения».
Авиакомпания IFly сегодня отменила все свои рейсы из России в Египет. Тем, кто купил тур, и теперь никуда не полетит, обещают вернуть деньги в полном объеме.
С отдыхающими сейчас в Хургаде вопрос о возвращении на родину будут решать в индивидуальном порядке. А застрявших в Шарм-эль-Шейхе планируют вывозить вплоть до 31-го декабря. Хорошо, если успеют вернуться к бою курантов.
Перевозчик не может летать в Египет из-за того, что Иордания закрыла для нее свое воздушное пространство. С тех пор, как появились первые сообщения о задержках и отменах рейсов, другие авиакомпании помогли вывезти 7500 россиян с египетских курортов.
Кстати, IFly сегодня принесла своим клиентам «глубочайшие извинения».