Лучше не поесть лапши, чем залезть в долги: китайский совет дня на вторник, 27 декабря

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Вас ждут великие дела!

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 27 декабря?

Во вторник надо делать много полезных и важных дел. Все, что может принести в будущем дивиденды. Энергии дня способствуют прорастанию благосостояния, удачи и личного счастья.

Совет дня: во вторник надо делать крупные покупки или совершать инвестиционные сделки. День очень хорош для покупки дорогостоящего имущества, в том числе недвижимости.

Предостережение дня: не берите во вторник деньги в долг, не оформляйте кредитов. Сделайте это до или после вторника. Также не стоит начинать новый проект или выходить на новую работу, которая обязывает к чему-то серьезному.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.